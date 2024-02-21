Британское ядерное оружие дало осечку: ракета упала в нескольких сотнях метров от подлодки

Британская система ядерного сдерживания Trident дала сбой во время испытания, в результате чего ракета упала в океан у побережья Флориды (США) возле подводной лодки, которая ее запустила.

Об этом сообщило в среду, 21 февраля, агентство Reuters со ссылкой на издание The Sun.

В британском Министерстве обороны подтвердили, что во время испытания, которое проходило 30 января этого года, произошла "аномалия", но заявили, что "средства ядерного сдерживания Британии остаются безопасными и эффективными".

По сообщению The Sun, британская подлодка HMS Vanguard проводила учение у берегов Флориды. Экипаж проделал свою работу, и ракета "Трайдент-2", оснащенная фиктивными боеголовками, была запущена. Но двигатели первой ступени отказали, и 58-тонная ракета упала всего в нескольких сотнях метров и затонула.

Это вторая неудача ракеты Trident после проблемы с другим испытательным запуском в 2016 году, когда ракета полетела в неправильном направлении.

Британский министр обороны Грант Шаппс, находившийся на борту подлодки HMS Vanguard, чтобы следить за испытанием, спокойно отреагировал на эту неудачу.

"Нет никаких последствий для нашей способности стрелять нашим ядерным оружием, если возникнут обстоятельства, при которых нам предстоит это сделать", — заверил он.

Он также назвал ракетную систему Trident самой надежной системой вооружений в мире, успешно прошедшей более 190 испытаний.

По данным неправительственной организации Nuclear Threat Initiative (NTI), Великобритания имеет 225 ядерных боеголовок, размещенных на подлодках. Ядерное сдерживание Британии обеспечивает флот из четырех атомных подлодок, оснащенных американской системой баллистических ракет Trident производства Lockheed Martin.

Напомним, ранее стало известно, что Великобритания произведет испытательный пуск ядерной ракеты впервые после неудачного запуска 2016 года.

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