Британскую базу на Кипре атаковал иранский дрон: подробности

Иранский дрон

Британская авиабаза RAF Akrotiri на Кипре потерпела удар беспилотника. По предварительным данным, жертв нет, но зафиксированы незначительные повреждения аэродрома.

Об этом сообщает издание Cyprus Mail.

По информации источников медиа, персонал базы сообщили, что "малый дрон" попал по территории аэродрома, после чего руководство объекта начало реагирование на инцидент. Подтверждено, что пострадавших нет, однако удар нанес "незначительный вред".

Работникам базы приказали "оставаться на месте и ждать дальнейших указаний", предупредив, что "возможны дополнительные попадания". Взрывы и сирены были слышны в соседнем Лимасоле.

Неподтвержденные сообщения свидетельствуют, что атаковавший базу дрон мог быть Shahed 136 — ударным беспилотником иранского производства, ранее применявшимся как во время атак Ирана на Израиль, так и российскими военными в войне против Украины.

Официального подтверждения типа беспилотника пока нет.

Накануне в полночь британские базы на Кипре объявили "security threat" - угрозу безопасности. Персоналу приказали вернуться домой, оставаться внутри помещений, отойти от окон и укрыться за массивной мебелью к дальнейшим инструкциям.

Инцидент произошел на фоне противоречивых заявлений по поводу возможных ракет в направлении Кипра.

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил телеканалу Sky News, что "две ракеты были выпущены в направлении Кипра". В то же время, он добавил, что, по оценкам Лондона, они не были нацелены непосредственно на остров.

Однако президент Кипра Никос Христодолидис, лидер турок-киприотов Туфан Эрхурман, министр обороны Василис Пальмас и спикер правительства Константинос Летимбиотис опровергли эту информацию.

Летимбиотис заявил, что "нет никаких признаков того, что страна находилась под угрозой", а Пальмас категорически отрицал утверждение британской стороны. Позже Христодолидис сообщил, что во время телефонного разговора премьер-министр Великобритании Кир Стармер четко подтвердил: Кипр не был целью.

Информация об обстоятельствах атаки уточняется.

Куда наносит удары Иран

Напомним, что в ответ на военную операцию США и Израиля, начавшуюся 28 февраля, Иран наносит удары не только по американским или израильским объектам на Ближнем Востоке.

В воскресенье, 1 марта, иранские дроны и ракеты атаковали морские объекты возле столицы ОАЭ Абу-Даби.

Накануне 28 февраля во время атаки на территорию ОАЭ были перехвачены средствами ПВО иранские баллистические ракеты. Обломки упали в жилом районе Абу-Даби . Погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.

В тот же день взрывы прогремели в Катаре, где расположена авиабаза Аль-Удейд, крупнейшая база США на Ближнем Востоке.

Бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции Эбрахим Джаббари заявил, что Иран готов к длительному противостоянию с США .