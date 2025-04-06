Британцев призывают подготовить продуктовые наборы на 72 часа из-за угрозы со стороны России

Лондон. / © Getty Images

Реклама

Британские службы безопасности рекомендуют гражданам иметь дома трехдневный запас самого необходимого – еды, воды и базовых вещей – на фоне опасений потенциального саботажа со стороны России, направленного против энергетической инфраструктуры страны.

Об этом пишет Daily Mail.

После того как в Северном море был замечен российский разведывательный корабль "Янтарь", который, вероятно, исследовал подводные коммуникации, выросли опасения по поводу атак на ключевые газопроводы и электросети. В частности, эксперты обращают внимание на Лангелед – трубопровод из Норвегии, поставляющий до 40% газа в Великобританию.

Реклама

Считается, что именно этот объект может стать одной из потенциальных целей российского саботажа, если Кремль решит пойти на эскалацию гибридной войны против Запада. Бесперебойная работа Langeled критически важна для энергетической стабильности Соединенного Королевства, особенно в зимний период, когда потребность в газе значительно растет.

Поскольку страна постепенно отказывается от ископаемого топлива собственного производства, его зависимость от импортных энергоносителей усиливается, а значит, и растет уязвимость к внешнему вмешательству.

В прошлую зиму страна уже находилась на грани аварийных отключений, и только экстренные поставки из Дании и резервные мощности позволили избежать блекаута. В этой связи эксперты советуют иметь дома так называемый "набор для выживания": воду, продукты длительного хранения, лекарства, фонарик, документы, радиоприемник и базовые инструменты.

Борьба за энергетическую безопасность становится все более актуальной на фоне амбициозного курса Британии на достижение целей Net Zero. В настоящее время страна планирует отказаться от угля и сократить использование ископаемого топлива до 5% к 2030 году. В то же время, ожидается закрытие еще двух атомных электростанций, что сделает Британию еще более зависимой от возобновляемых источников, чувствительных к погодным условиям.

В стратегии обороны на 2024 год вопрос защиты подводной инфраструктуры вынесен на передний план. Это связано и с инцидентами в Балтийском море, и со взрывами на газопроводах Nord Stream в 2022 году, к которым подозревают причастность Москвы.

Консервативные политики критикуют зависимость страны от импорта энергоресурсов. "Мы все больше становимся уязвимыми перед внешними угрозами", - заявил депутат Ник Тимоти, добавив, что подводные сети остаются потенциальной мишенью для атак.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российская угроза государствам НАТО будет существовать еще много лет .