Британцы заменяют дорогих адвокатов чат-ботами с ИИ: последствия шокируют

Суд / © Pexels

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В Великобритании всё больше людей отказываются от услуг профессиональных адвокатов из-за высокой стоимости юридической помощи и обращаются к чат-ботам с искусственным интеллектом для подготовки судебных исков и документов.

Об этом сообщает издание The Economist.

Специалисты уже назвали это явление «vibe lawyering» — использование ИИ в качестве неформального юридического консультанта вместо традиционных юристов.

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По данным издания, в Англии и Уэльсе доля гражданских дел, в которых обе стороны представлены адвокатами, снизилась с 51% в 2022 году до 42% в прошлом году.

Экономия средств и выдуманные факты

Одним из примеров стал случай с британцем Омаром Рафиком, который оспаривал претензии налоговых органов. Его обращение в суд содержало ссылки на несуществующие судебные прецеденты, сгенерированные чат-ботом, из-за чего дело было отклонено.

Эксперты предупреждают, что системы искусственного интеллекта нередко преувеличивают шансы на победу, рекомендуют не соглашаться на мировые соглашения и могут придумывать вымышленные юридические аргументы.

Из-за подобных ошибок санкции применялись не только к рядовым гражданам, но и к профессиональным юристам, которые использовали ИИ в своей работе.

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Юристы пока остаются незаменимыми

Несмотря на риски, The Economist отмечает, что при правильном использовании искусственный интеллект способен упростить подготовку документов и сделать правосудие более доступным для людей, которые не могут позволить себе дорогих адвокатов.

Впрочем, даже в самых успешных примерах применения таких технологий окончательное представительство интересов в суде осуществляли профессиональные юристы.

Как отмечает издание, ИИ всё активнее проникает в юридическую сферу, однако полностью заменить адвокатов он пока не способен, а неосторожное использование чат-ботов может иметь серьёзные последствия для участников судебных процессов.

Напомним, что большинство людей убеждены, что развитие искусственного интеллекта приведет к масштабному сокращению рабочих мест. Эти опасения разделяют не только рядовые граждане, но и некоторые руководители компаний, занимающихся ИИ, а также политики.

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