Бродят по улицам и полем для гольфа: в британском поселке туристка стала жертвой нападения коровы (фото)

Бродят по улицам и полем для гольфа: в британском поселке туристка стала жертвой нападения коровы (фото)

Женщину госпитализировали в больницу после неприятной встречи с коровой.

В Южном Уэльсе посреди улицы на женщину напала корова и потерпевшую госпитализировали в больницу.

Об этом пишет Metro.

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В приморском селе Саутгейт полуострова Хауэр коровы свободно бродят по улицам после того, как они опустели во время карантинов в связи с Covid. Людей же предупредили о животных.

На днях одна из коров взмахнула головой и ударила 30-летнюю туристку. В результате у женщины сломана рука. Ее госпитализировали воздушным транспортом в Университетскую больницу Уэльса для лечения.

"Мы все были свидетелями этого, но мы привыкли, что коровы здесь дико кочуют. Они очень сложные существа. Местные знают, чтобы избежать их, особенно в дни переработки зеленых мешков, когда коровы приходят на бесплатную еду, раздирая мешки", — сказал сотрудник кафе Джейми Фрэнсис.

Некоторые жители села считают опасным позволять животным свободно бродить, ведь рядом расположена школа, которая поощряет детей ходить пешком и ездить на велосипеде в учебное заведение. Школьник Ноа Уильямсон и его 14-летний брат Сэм бежали от стада, которое бежало к ним.

Издание пишет, что коровы не впервые вызывают хаос в деревне, некоторые даже иногда бродят по полям для гольфа.

Metro

Напомним, в Киеве в припаркованном автомобиле Toyota Rav4 разбили переднее и заднее стекло, а на крышу автомобиля положили голову коровы. Кроме того, в машине прокололи колеса.

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