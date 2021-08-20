Бродят по улицам и полем для гольфа: в британском поселке туристка стала жертвой нападения коровы (фото)

Женщину госпитализировали в больницу после неприятной встречи с коровой.
В Южном Уэльсе посреди улицы на женщину напала корова и потерпевшую госпитализировали в больницу.
Об этом пишет Metro.
В приморском селе Саутгейт полуострова Хауэр коровы свободно бродят по улицам после того, как они опустели во время карантинов в связи с Covid. Людей же предупредили о животных.
На днях одна из коров взмахнула головой и ударила 30-летнюю туристку. В результате у женщины сломана рука. Ее госпитализировали воздушным транспортом в Университетскую больницу Уэльса для лечения.
"Мы все были свидетелями этого, но мы привыкли, что коровы здесь дико кочуют. Они очень сложные существа. Местные знают, чтобы избежать их, особенно в дни переработки зеленых мешков, когда коровы приходят на бесплатную еду, раздирая мешки", — сказал сотрудник кафе Джейми Фрэнсис.
Некоторые жители села считают опасным позволять животным свободно бродить, ведь рядом расположена школа, которая поощряет детей ходить пешком и ездить на велосипеде в учебное заведение. Школьник Ноа Уильямсон и его 14-летний брат Сэм бежали от стада, которое бежало к ним.
Издание пишет, что коровы не впервые вызывают хаос в деревне, некоторые даже иногда бродят по полям для гольфа.
Напомним, в Киеве в припаркованном автомобиле Toyota Rav4 разбили переднее и заднее стекло, а на крышу автомобиля положили голову коровы. Кроме того, в машине прокололи колеса.