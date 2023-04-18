Бронетехника США устроила серьезную аварию в Германии: есть пострадавшие (фото)

В результате столкновения машин были ранены военные.

В Верхнем Пфальце (Германия) столкнулись несколько единиц американской бронетехники, в результате чего пострадали семь военных.

Об этом сообщает Spiegel

По предварительной информации от полиции, в ДТП на автобане, 6 семеро солдат получили ранения. Один из них был серьезно ранен.

Участниками аварии стали сразу четыре военных машины, которые следовали в колонне и въехали друг в друга сзади.

Полиция сперва не предоставила никакой дополнительной информации. Однако немецкое издание сообщает, что это бронетехника американской армии.

Из-за аварии пришлось перекрыть трассу в направлении Чехии. Причины ДТП пока не известны.

Фото: Haubner/dpa

Напомним, в Дрездене 15 апреля пришлось эвакуировать около 15 тыс. человек из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны, которая не разорвалась.

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