Бронетехнику на "съемочную площадку" привезли грузовиками: что не так с "зачисткой ДРГ" в Белгороде (фото)

Министерство обороны России показало кадры якобы с уничтоженной колонной техники российских добровольческих формирований, "освобождающих" населенные пункты Белгородской области.

Пользователь Twitter под ником Jack's House объяснил, почему это постановка.

По его словам, бронетехнику на "съемочную площадку" привезли грузовиками.

Пользователь соцсети ранее являлся оператором эвакуатора и обратил внимание на отсутствие гравия в протекторе шин бронеавтомобиля. На шинах вообще отсутствовала какая-либо грязь. Что указывает на то, что автомобиль, вероятно, был загружен в траншею с бортовой платформы.

Что не так с "зачисткой ДРГ" в Белгороде. Фото/Twitter: Jack's House.

Далее он заметил, что на почве не видно следов удара, несмотря на то, что это тяжелые автомобили. При ударе и падении в траншею даже на минимальной скорости, 10 км/ч, они должны были по крайней мере на немного сместить землю под собой.

Что не так с "зачисткой ДРГ" в Белгороде. Фото/Twitter: Jack's House.

На одном из фото также заметны следы от шины, указывающие на то, что автомобиль боком столкнули в траншею.

"Как переднее колесо перелезло через траншею, а задние нет? Тем более, что у него носом нырнул другой автомобиль. Более того, он не оставил следов от шин. Фактически, шина вообще никогда не касалась земли", – отметил он.

Что не так с "зачисткой ДРГ" в Белгороде. Фото/Twitter: Jack's House.

Пользователь считает, что "режиссеры" использовали бортовой грузовик и кран. Техника опустила транспортные средства на место и передвинула их в более "драматическое положение".

Что не так с "зачисткой ДРГ" в Белгороде. Фото/Twitter: Jack's House.

"Освобождение" Белгородской области: что известно

В Белгородской области РФ 22 мая добровольцы легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса начали штурм для "освобождения региона".

Добровольцы заявили о штурме поселка Грайворон, чем повлекли панику на территории области. Российская сторона заявила о раненых в результате боевых действий и о массовом побеге населения пограничных сел и районного центра Грайворонского округа. Добровольцы легиона "Свобода России" также опубликовали утром видеообращение к своим согражданам с призывом к борьбе за свободную от президента Владимира Путина Россию.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет "непосредственного отношения" к происходящим в Белгородской области событиям.

Американский Институт изучения войны отметил, что после рейда добровольцев в Белгородскую область в информационном пространстве РФ возникли панические настроения и несогласованность.

Впоследствии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото "трофейной" бронемашины так называемой украинской диверсионной группы. Минобороны РФ также опубликовало видео с поврежденной техникой с места уничтожения так называемой "украинской ДРГ", которая, по утверждению ведомства и по заявлению генерала российской армии Игоря Канашенкова, проникла в Белгородскую область. На видео отреагировали российские добровольцы и заявили, что не имеют потерь.

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