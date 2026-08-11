Бронированные гольф-кары и ПВО: почему игру Трампа охраняют как полноценную военную операцию

Президент США Дональд Трамп / © Reuters

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Президента США Дональда Трампа во время его любимой игры в гольф теперь защищают настоящие армейские системы противовоздушной обороны. Беспрецедентные меры безопасности ввели из-за резкого роста количества покушений и серьезных угроз со стороны Ирана.

Об использовании этих мощных военных комплексов во время спортивных турниров подробно сообщает The War Zone.

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Зенитный щит Avenger над полем

Недавно во время финального раунда турнира LIV Golf в Нью-Джерси территорию гольф-клуба охранял зенитно-ракетный комплекс Avenger на базе HMMWV и современный радар AN/MPQ-64 Sentinel. Белый дом официально подтвердил присутствие этих армейских средств противовоздушной обороны малой дальности, оперативно подчиняющихся военному командованию NORAD. Угроза с воздуха была настолько серьезной, что истребители F-16 даже перехватили два небольших частных самолета, случайно нарушивших закрытое воздушное пространство.

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«Я совсем не волнуюсь из-за вражеских ракет и дронов, ведь наши военные держат все под абсолютным контролем», — оптимистично пошутил Трамп во время общения с солдатами на фоне зенитных установок.

Сама система Avenger является высокоэффективным средством ближней защиты, использующим ракеты Stinger с тепловой наводкой для мгновенного уничтожения целей. Эта техника была специально модернизирована для борьбы с современными беспилотниками и крылатыми ракетами. Интересно, что подобные комплексы уже давно доказали свою надежность, ведь один из них круглосуточно дежурит на крыше вблизи Белого дома после терактов одиннадцатого сентября.

Иранский след и угроза с воздуха

Стремительное распространение технологий беспилотников, в частности FPV-дронов и аппаратов с оптоволоконным управлением, представляет огромную опасность для первых лиц государства на открытом пространстве. Поскольку Иран является ключевым пользователем и распространителем этого смертоносного оружия, иранские угрозы отомстить Трампу за ликвидацию генерала Касема Сулеймани в 2020 году воспринимаются максимально серьезно. Тогда на официальной странице аятоллы Али Хаменеи даже публиковали изображение беспилотника, который якобы нацелился на политика прямо во время игры в гольф.

Ситуация еще больше обострилась после того, как сам Хаменеи погиб в конце февраля в результате масштабной военной операции Epic Fury. Из-за этих беспрецедентных геополитических событий риск иранского удара возмездия возрос до максимального уровня, что заставило американские спецслужбы кардинально пересмотреть и усилить протоколы безопасности. Теперь любое появление Трампа на открытом пространстве требует создания непроницаемого воздушного купола.

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Покушения и бронированные гольф-кары

Кроме международного терроризма, президент постоянно сталкивается с реальными посягательствами внутри страны, многие из которых происходят именно на спортивных площадках. В начале этого месяца власти арестовали вооруженного подозреваемого с фальшивым значком агента службы безопасности, который проводил скрытую съемку территории гольф-клуба Трампа в Калифорнии перед запланированным там ужином. Чуть раньше, в сентябре две тысячи двадцать четвертого года, еще один злоумышленник, Райан Уэсли Раут, пытался устроить снайперскую засаду в кустах около шестой лунки во Флориде.

«Агент заметил ствол винтовки, направленный прямо на него, и когда он начал отступать, увидел движение оружия и мгновенно открыл огонь по злоумышленнику», — говорится в официальном отчете Министерства юстиции по поводу инцидента.

За несколько месяцев до этого, во время предвыборного митинга в Батлере, другой стрелок совершил прямое покушение на политика, в результате которого Трамп получил ранения, а нападающий Томас Мэтью Крукс был ликвидирован. Эти непрерывные атаки вынудили Секретную службу использовать не только армейскую противовоздушную оборону, но и специализированный наземный транспорт. Вместо обычных открытых электрокаров для передвижения по полю теперь привлекают тяжелую бронированную технику.

Во время недавней поездки в Шотландию для встречи с британским премьер-министром Трампа сопровождал так называемый Golf Force One – специально модифицированный бронированный вездеход Polaris Ranger X. Это транспортное средство обеспечивает надежную баллистическую защиту от шаров и осколков, позволяя политику безопасно перемещаться между лунками. Теперь игра в гольф для него больше напоминает полноценную военную операцию с привлечением лучших мировых технологий безопасности.

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Напомним, Иран пригрозил убийством Мелании Трамп . Связанное с иранским режимом медиа обнародовало призыв к убийству жены президента США и угрозе ее 20-летнему сыну Баррону.

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