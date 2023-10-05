Бросали банки из-под пива и называли "к**вами": в Польше напали на украинку с 5-летним ребенком

В Польше местные мужчины напали на украинку с 5-летней дочерью. Злоумышленники бросали в них пустые банки из-под пива и называли "украинскими к**вами".

Об этом сообщает "Очаг мониторинга расистского и ксенофобского поведения" в Польше.

Инцидент произошел в населенном пункте Завоя (Малопольское воеводство) 29 сентября.

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"Они забросали ребенка банками из-под пива, а когда она заплакала, подошли к девочке и кричали ей, что она "украинская к**ва" и что ей должно быть стыдно, потому что она плохо, потому что у нее украинская мать", – говорится в сообщении.

Самой женщине угрожали убийством. Мужчины угрожали женщине, что убьют ее, потому что она – украинка и говорили, что она "скоро найдет покой на кладбище".

По информации польских правозащитников, вызванный патруль полиции не остановил агрессоров. Только после огласки активистов местная полиция нашла и задержала двух нападавших.

Мужчины, напавшие на украинку в Польше

В комментарии изданию Sucha24.pl представители полиции отрицают, что игнорировали поиск нападающих, и уверяют, что задержали злоумышленников уже на следующий день после инцидента.

Мужчин обвиняют в публичных образах по национальному признаку. К подозреваемым прокурором избраны меры пресечения в виде полицейского надзора и запрета приближаться к потерпевшим.

За совершенное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Ранее польские СМИ опубликовали видео, которое доказывает применение полицией пыток к украинцу Дмитрию Никифоренко в вытрезвителе Вроцлава, в результате чего мужчина скончался в 2021 году.