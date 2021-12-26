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Бросали камни в пограничников: нелегалы пытались прорваться через польскую границу

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Бросали камни в пограничников: нелегалы пытались прорваться через польскую границу

Straż Graniczna

Насильственно форсировали границу 28 человек.

За прошедшие сутки, 25 декабря, группа нелегалов пыталась взять штурмом белорусско-польскую границу.

Об этом сообщила Twitter пограничная служба Польши.

Насильственно форсировали границу 28 мигрантов. Кроме того, они бросали камни и слепили польских пограничников лазерами.

Отмечается, что в течение 25 декабря на территории Беларуси пытались перейти границу с Польшей 47 человек.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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