Бросали камни в пограничников: нелегалы пытались прорваться через польскую границу

Насильственно форсировали границу 28 человек.
За прошедшие сутки, 25 декабря, группа нелегалов пыталась взять штурмом белорусско-польскую границу.
Об этом сообщила Twitter пограничная служба Польши.
Насильственно форсировали границу 28 мигрантов. Кроме того, они бросали камни и слепили польских пограничников лазерами.
Отмечается, что в течение 25 декабря на территории Беларуси пытались перейти границу с Польшей 47 человек.
Minionej doby tj.25.12 granicępróbowało nielegalnie przekroczyć 47 osób.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 26, 2021
В отставку #PSGMielnik grupa 28 osób siłowo forsowała granicę.W służbybyły rzucane kamienie, #funkcjonariuszeSG и #żołnierzeWP были oślepiani laserami. #NaStraży #święta2021 pic.twitter.com/F4ZL2EFC07
Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.
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