Бросали в польские патрули камни и бревна: полсотни мигрантов снова "штурмовали" границу

Бросали в польские патрули камни и бревна: полсотни мигрантов снова "штурмовали" границу

От агрессивных действий мигрантов получила травмы пограничница.

За прошедшие сутки, 9 января, 49 мигрантов пытались нелегально попасть в Польшу с территории Беларуси.

Об этом сообщила Пограничная служба Польши.

"Вчера, 9 января, польско-белорусскую границу пыталось нелегально пересечь 49 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с белорусскими спецслужбами мигранты бросали в польские патрули камни и бревна.

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Представитель Пограничной службы РП Анна Михальская отметила в комментарии Polsatnews, что от агрессивных действий мигрантов получила травмы пограничница. У пострадавшей диагностирован перелом носа, она находится на лечении.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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