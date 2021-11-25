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Бросают в силовиков бутылки и камни: в Испании вторую неделю бастуют металлурги

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Бросают в силовиков бутылки и камни: в Испании вторую неделю бастуют металлурги

Associated Press

Требуют повышения зарплат.

Столкновения с полицией и горящие мусорные баки. В испанском городе Кадис уже вторую неделю бастуют металлурги.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 25 ноября.

Отмечается, что десятки тысяч людей перекрыли вход в порт, а отдельные группы митингующих бросают в полицейских бутылки и камни, на которые отвечают резиновыми пулями.

Металлурги требуют повышения зарплат, ведь, говорят, инфляция в стране – самая высокая за последние тридцать лет. Профсоюз просил работодателей поднять оплату в этом году на 2%. Впрочем, они отказали и назвали эти требования нереалистичными.

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