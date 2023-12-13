"Брошенные на хрен всеми": боевики-"ветераны" войны на Донбассе пожаловались на свою ненужность России (видео)

Их никто в России не признает участниками боевых действий, не обращая внимания на удостоверения, выданные "ЛДНР".

Боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые еще с 2014 года "воевали за Россию", записали полное драматизма обращение с просьбой о помощи, поскольку они живут "в хреновых условиях" и "брошены на хрен всеми".

Видео с жалобами на нерадивое отношение к "ветеранам" войны на Донбассе опубликовал с собственными комментариями журналист и блогер Денис Казанский.

На этом видео мрачные и преимущественно беззубые мужчины с помятыми лицами, одетые в камуфляж, украшенный погремушками медалек, рассказывают, что все они во время боевых действий получили ранения — некоторые остались без ног или рук, а кому-то повезло и обошлось контузией.

Однако их никто в России не признает участниками боевых действий, их удостоверения, выданные "ЛДНР", по словам одного из ораторов, "не котируются", и никаких выплат им не положено. Они получают минимальную пенсию и живут, где придется, как бомжи.

Один из бывших боевиков признался, что получает пенсию в 7 тысяч российских рублей (около 70 долларов) и вынужден жить вместе с семьей в дешевом хостеле.

Тяжело двигая языком, эти очевидно спившиеся "ветераны" утверждают, что воевали в 2014-18 годах, защищая "русский народ", а теперь в России им говорят, что их "туда не посылали", а в военкомате "водят за нос".