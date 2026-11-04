Бросил камень от скуки и нашел клад: школьник случайно откопал древний египетский амулет

Подросток нашел египетский амулет

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В Израиле 17-летний подросток Шило Аттун бросил камень, потому что ему стало скучно. После этого он нашел египетский амулет в возрасте 3300 лет, украшенный кобрами.

Об этом пишет The Daily Galaxy.

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Камень, который бросил парень, ударился в другой камень на склоне Тель-Гезера в центральном Израиле, и откопал что-то круглое и блестящее.

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Это был амулет-скарабей в возрасте около 3300 лет, на котором были вырезаны две кобры и египетский иероглиф, что означает «властелин». Управление древностей Израиля объявило о находке во вторник, 3 ноября.

17-летний Аттун был в Израиле два дня. Американский студент был на первой экскурсии своего класса, во время которой он посетил Национальный парк Тель-Гезер в Иудейской равнине.

Аттун рассказал, что группа только что прошла мимо ворот парка и поднималась к древнему алтарю. Он поднял объект, который открыл его камень, перевернул его и увидел две отметки, напомнившие ему еврейскую букву Нун.

Он показал его Бенджи Хайну, декану студентов программы. Как вспомнил Аттун, лицо Хайна засияло, и он принялся прыгать, говоря подростку, что тот не понимает, что нашел. Несколько минут назад класс обсуждал, насколько маловероятно, что кто-нибудь из них когда-нибудь найдет артефакт.

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«Я не мог поверить, что это происходит со мной», — сказал Аттун.

Он и Хайн сообщили о находке. Археолог IAA Адам Уильям Аспер приобрел его для коллекции национальных сокровищ Израиля, а Аттун вернулся домой с сертификатом благодарности.

Археолог Тель-Авивского университета Идо Кох датировал амулет поздним бронзовым веком. На его плоской стороне две кобры возвышаются над полуовалом.

Египтяне считали кобру символом защиты и королевской власти на всех землях вдоль восточного побережья Средиземного моря. Полуовал — это иероглиф, что означает «хозяин».

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Управление древностей объяснило общественности, что делать с такой находкой: оставить ее на месте и немедленно сообщить о ней. Это позволяет археологам зафиксировать, где лежал объект, и сохранить детали, которые теряются после его перемещения.

Напомним, в Бразилии ученые обнаружили в окаменевших костях динозавра, жившего 115 миллионов лет назад, структуры, похожие на красные кровяные клетки. Химический анализ также показал следы гема — соединения, входящего в состав гемоглобина.

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