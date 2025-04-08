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Бросилась спасать ребенка: королева красоты погибла во время землетрясения (фото)
Королеве красоты Силе Ми было всего 28 лет.
Первую обладательницу титула «Мисс Туризм Мьянма» нашли среди развалин 12-этажного дома, разрушившегося во время землетрясения 28 марта в городе Мандалай. Силе Ми было 28 лет.
Об этом пишет издание Need To Know (NTK).
Свидетели рассказали, что бывшая королева красоты бросилась спасать ребенка в здание жилого комплекса Sky Villa и осталась внутри, когда здание начало разрушаться.
«Красота и доброта Сили Ми, а также ее смелый поступок навсегда останутся в памяти тех, кто ее знал и любил. Ее смерть стала тяжелой потерей не только для близких, но и для всей страны, потерявшей своего героя», — сообщило британское издание.
Организаторы конкурса «Мисс Туризм Мьянма» выразили соболезнования семье и близким Силы Ми, которая стала первой победительницей конкурса в 2018 году и представляла Мьянму на международном конкурсе «Мисс Туризм Мира».
К слову, жилой комплекс Sky Villa, построенный в 2017 году, был одним из самых современных в Мандалае.
На крыше здания располагался самый большой бар города, а также популярный тренажерный зал с самым современным оборудованием.
В рекламных материалах утверждалось, что комплекс имеет сейсмоустойчивый фундамент и абсолютно безопасен во время землетрясений. Однако, несмотря на это, здание было полностью разрушено.
Напомним, 28 марта серия сильных землетрясений поразила Мьянму. В результате катастрофы разрушены дома, дороги и инфраструктура, а также образовался большой разлом в земле. Число погибших превысило 3,5 тысячи человек. Толчки ощущались не только в Мьянме, но и в Таиланде, Вьетнаме и некоторых частях Китая.