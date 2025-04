Бросилась спасать ребенка: королева красоты погибла во время землетрясения (фото)

Королева красоты Сили Ми / Фото: instagram.com/silimeews

Реклама

Первую обладательницу титула «Мисс Туризм Мьянма» нашли среди развалин 12-этажного дома, разрушившегося во время землетрясения 28 марта в городе Мандалай. Силе Ми было 28 лет.

Об этом пишет издание Need To Know (NTK).

Свидетели рассказали, что бывшая королева красоты бросилась спасать ребенка в здание жилого комплекса Sky Villa и осталась внутри, когда здание начало разрушаться.

Реклама

«Красота и доброта Сили Ми, а также ее смелый поступок навсегда останутся в памяти тех, кто ее знал и любил. Ее смерть стала тяжелой потерей не только для близких, но и для всей страны, потерявшей своего героя», — сообщило британское издание.

Сили Ми было 28 лет / Фото: instagram.com/silimeews

Организаторы конкурса «Мисс Туризм Мьянма» выразили соболезнования семье и близким Силы Ми, которая стала первой победительницей конкурса в 2018 году и представляла Мьянму на международном конкурсе «Мисс Туризм Мира».

Королева красоты Сили Ми / Фото: instagram.com/silimeews

К слову, жилой комплекс Sky Villa, построенный в 2017 году, был одним из самых современных в Мандалае.

На крыше здания располагался самый большой бар города, а также популярный тренажерный зал с самым современным оборудованием.

Комплекс Sky Villa имел сейсмоустойчивый фундамент, однако здание полностью разрушено / Фото: tripadvisor.com

В рекламных материалах утверждалось, что комплекс имеет сейсмоустойчивый фундамент и абсолютно безопасен во время землетрясений. Однако, несмотря на это, здание было полностью разрушено.

Напомним, 28 марта серия сильных землетрясений поразила Мьянму. В результате катастрофы разрушены дома, дороги и инфраструктура, а также образовался большой разлом в земле. Число погибших превысило 3,5 тысячи человек. Толчки ощущались не только в Мьянме, но и в Таиланде, Вьетнаме и некоторых частях Китая.