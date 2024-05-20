Бросили у границы: в Финляндии на аукционе продали велосипеды беженцев из России

В Финляндии на аукционе продали велосипеды искателей убежища из России. Транспортные средства таможенники изъяли прошлой осенью на восточном пограничном переходе Ваалимаа.

Об этом сообщает Yle.

На первом из нескольких запланированных аукционов было продано около 100 велосипедов. 16 мая аукцион начался в 10 утра и первый лот был продан за 70 евро. Окончательные цены на торгах колебались между 70 и 100 евро, самая высокая цена составила около 160 евро, а самая низкая – 35 евро.

Доходы от аукциона идут в государственную казну. Таможня Финляндии организует еще несколько аукционов брошенных велосипедов позже этой весной и летом.

В Финляндии запрещены велосипедные переходы. Двухколесные транспортные средства, въезжающие из-за пределов ЕС, должны быть либо растаможены, либо переданы государству.

Искатели убежища, появившиеся на восточной границе Финляндии минувшей осенью, прибыли на велосипедах, поскольку РФ соблюдала устаревшее соглашение, согласно которому пересечение границы можно было осуществлять только на транспортных средствах, а не пешком. Финляндия уже запретила использовать велосипеды для пересечения границы, и искатели убежища бросали свои велосипеды по прибытии в пункт пересечения границы.

Напомним, редкую монету купили на аукционе более чем за миллион евро. Как она выглядит и в чем ее ценность.

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