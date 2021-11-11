Бросился под поезд ради 3 миллионов евро: в Венгрии обвинили мужчину, которому ампутировали ноги

Мужчина остался без ног и без страховой компенсации.

В Венгрии поезд переехал ноги мужчине, после чего их пришлось ампутировать. Травмированного человека обвиняют в том, что он умышленно лег под транспортное средство.

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Как сообщает венгерский портал Blikk, мужчина в течение года, с 2013 по 2014 г., застраховал свою жизнь от несчастных случаев в 14 компаниях. После этого с ним и произошел ужасный инцедент. Мужчину обвиняют в том, что таким образом он хотел получить страховую выплату на сумму 2,8 миллиона евро. Он якобы залез на переднюю часть отправляющегося поезда и бросился на рельсы.

Вскоре после происшествия его супруга сообщила об этом в страховые компании, требуя компенсации. Однако для большинства страховых компаний это дело показалось подозрительным.

Расследование доказало, что в этот день мужчина не взял для путешествия один из трех собственных автомобилей, а пошел на железнодорожную станцию. Он утверждал, что на платформе были куски разбитого стекла, на которых он поскользнулся, а затем попал под поезд.

Рядом оказалась жена подозреваемого, имевшая с собой "специальное оборудование, чтобы остановить кровотечение". Странным является и тот факт, что машинист сначала утверждал, что мужчина действительно попал под поезд, но впоследствии изменил показания, сказав, что обвиняемый намеренно лег под транспортное средство.

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