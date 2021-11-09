Бросился прямо на пистолет: священнику удалось остановить нападение на прихожан (видео)

К счастью, выстрел так и не раздался.
Пастор из США стал настоящим героем после того, как смог остановить стрельбу прямо у алтаря церкви.
Об этом сообщили в ABC News.
26-летний Дезире Баганда слушал службу в церкви пятидесятников в Нэшвилле, США в прошлое воскресенье. Внезапно он достал пистолет и направил его к алтарю, где пастор молился вместе с прихожанами.
На видео с камер наблюдения видно, как подозреваемый начал размахивать пистолетом и направил его на прихожан. Полиция сообщает, что Баганда приказал всем встать.
Пастор, ведущий службу в церкви, набросился на подозреваемого, чтобы сбить его с ног и остановить. Несколько присутствующих также бросились на помощь пастору, чтобы дать людям убежать.
К счастью, выстрел так и не раздался. Раненых, по данным полиции Нэшвилла, тоже нет.
"Героический поступок местного пастора и нескольких его прихожан спасли церковь от насилия", — говорится в сообщении полиции.
Баганда не был членом церкви, но, по словам пастора, бывал там раньше.
Полиция заявила, что Дезире Баганда уже обвинен в 15 уголовных преступлениях с отягчающими обстоятельствами. Офицеры также добавили, что ожидаются новые обвинения.
Политика frequency [08.11.21 13:41] #Nashville #Tennessee “приступают к алтарю с огнем в Нашвилле Сильный Mission Pentecostal Church, волны его вблизи, пункты его в конгрегации… disarmed without a shot fired" pic.twitter.com/NtMPmBR6xe— ∉Lᛗ∉ᚱ_FÜↁↁ˚✧₊⁎⁺˳✧ (@BlaiseP59407586) November 8, 2021
Напомним, в американском штате Джорджия во время задержания подозреваемый подстрелил полицейского и скрылся с места происшествия. Следователи из Джорджии предложили вознаграждение в размере 30 тысяч долларов за любую информацию о подозреваемом.