Брянскую область "посетили" БПЛА: звук взрыва попал на видео

Россияне заявили, что ночью и утром 7 сентября в Брянской области сбили три беспилотника. В региональном центре повреждены здания и автомобили.

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По словам Богомаза, в Брянской области ночью и утром были сбиты три беспилотника, обломки одного из них нанесли разрушения.

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"В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – говорится в заявлении губернатора.

Момент сбивания БПЛА или его попадания в цель попал на видео с камер наблюдения.

Брянскую область "посетили" БПЛА: россияне заявили о сбитии

Брянский вокзал после атаки БПЛА/Фото: российские Телеграмм-каналы

К слову, этой же ночью в российском городе Ростов-на-Дону прогремел мощный взрыв в районе, где расположен штаб Южного военного округа России. Местные жители заявляли о звуке полета беспилотника перед взрывом.

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