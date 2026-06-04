Брюссель ищет более быстрый путь к расширению ЕС: готовится вступление шести стран

Евросоюз / © Associated Press

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Европейский Союз планирует на предстоящем саммите рассмотреть новые механизмы, которые могут ускорить процесс вступления в блок шести стран-кандидатов из Западных Балкан.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, сообщает Associated Press.

Речь идет об Албании, Боснии и Герцеговине, Косово, Северной Македонии, Сербии и Черногории, которые в течение многих лет находятся в процессе евроинтеграции, однако до сих пор не завершили необходимые этапы переговоров.

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Кошта подчеркнул, что затягивание процесса подрывает доверие к ЕС и создает риски отчуждения стран-кандидатов.

«Если мы хотим укрепить доверие между собой, мы не можем создавать это ощущение разочарования из-за очевидно медленного прогресса», — заявил он на пресс-конференции в Белграде.

В то же время он подчеркнул, что ускорение не будет означать упрощение требований.

«Это не означает, что процесс станет легче, но это означает, как мы можем вместе действовать быстрее», — добавил президент Европейского совета.

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Процесс вступления предусматривает согласование законодательства в 35 переговорных разделах — от судебной системы до сельского хозяйства. Открытие и закрытие каждого из них требует единодушного согласия всех 27 государств-членов ЕС, что существенно замедляет процесс.

Параллельно с процессом евроинтеграции Западных Балкан к вступлению в ЕС также стремятся Украина и Молдова, что усиливает общее давление на институции блока по ускорению политики расширения.

Следующая встреча лидеров ЕС и стран-кандидатов состоится в черногорском городе Тиват.

напомним, в Европейском Союзе начали подготовку к официальному открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы

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