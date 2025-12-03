Брюссель представил план финансирования Украины на два года: откуда возьмут деньги

Еврокомиссия представила план финансирования Украины / © Getty Images

Реклама

Европейский Союз делает решительный шаг к обеспечению долгосрочной поддержки Украины, независимо от ситуации на фронте. Еврокомиссия официально представила пакет предложений, который должен закрыть финансовые нужды Киева на 2026-2027 годы. Главная цель – дать Украине ресурс для обороны и функционирования государства в условиях, когда Россия не демонстрирует никаких признаков готовности к справедливому миру .

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии.

Два пути финансирования

Брюссель предлагает два юридически оформленных механизма, которые могут работать как альтернатива или дополнять друг друга:

Реклама

Заимствование ЕС (EU borrowing). Этот вариант опирается на бюджет Евросоюза. Фактически ЕС берет деньги в долг на внешних рынках под гарантии собственного бюджета, чтобы передать их Украине. Репарационный кредит (Reparations Loan). Это более инновационный подход. Он позволяет Еврокомиссии ссужать остатки средств у финансовых учреждений ЕС, где хранятся замороженные активы российского Центробанка.

Урсула фон дер Ляен, президент Еврокомиссии, отметила, что эти меры должны усилить переговорную позицию Киева.

«Мы предлагаем создать Репарационный кредит, используя остатки средств из замороженных российских активов в ЕС… Мы увеличиваем цену агрессивной войны для России. И это должно стать дополнительным стимулом для России сесть за стол переговоров», – заявила она.

Защита от мести Кремля

Пакет документов также содержит предохранители. Европа понимает риски: Россия может попытаться конфисковать активы европейских компаний на своей территории или подать иски в дружественных ей юрисдикциях.

Поэтому предложения предусматривают механизм солидарности, подкрепленный национальными гарантиями стран-членов или бюджетом ЕС, чтобы оградить европейские финансовые институты от любых «возмездных мер» Москвы. Также предлагается законодательно запретить возвращение замороженных активов обратно в Россию, пока она не выплатит репарации.

Реклама

Саммит лидеров стран ЕС

Эти предложения еще должны пройти утверждение. Еврокомиссия призывает Европарламент и Совет ЕС действовать быстро. Ожидается, что лидеры стран Евросоюза попытаются достичь четкой договоренности по этому плану на саммите 18–19 декабря.

Валдис Домбровскис, вице-президент ЕК, подытожил настроения в Брюсселе: «Судьбы Европы и Украины связаны… Наши предложения соответствуют международному праву, максимизируют давление на Россию и посылают четкий сигнал, что ее агрессия не победит».

Напомним, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Норвегия не будет использовать суверенный фонд для гарантии кредита ЕС для Украины. Решение Осло поддержать финансирование Украины будет зависеть от того, каким будет согласованный Европейским Союзом формат этой инициативы.