Будь я президентом, Иран не напал бы на Израиль: Трамп в своем стиле отреагировал на атаку

Трамп цинично заявляет, что "Бог благословит народ Израиля", атакуя его.
Бывший президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "если бы я был президентом", то Иран не атаковал бы Израиль. Он обвинил в этом действующего президента Америки Джо Байдена.
Об этом сообщает The Hill.
Более того, он цинично заявляет, что "Бог благословит народ Израиля", атакуя его.
"Я хочу сказать, что Бог благословит народ Израиля – он сейчас под ударом. Это потому, что мы проявляем большую слабость. Этого бы не произошло. Большая слабость, которую мы продемонстрировали, невероятна, и этого бы не произошло, будь я на должности.. Вы это знаете, они это знают, это знают все", — считает он.
Экспрезидент утверждает, что если он придет к власти в США, то вроде бы "возрожду американскую силу за границей, и мы восстановим американскую силу дома"
"Мы присылаем нашу абсолютную поддержку всем, кто оказался в опасности. Это нападение, которое не должно было произойти. Я возрожду американскую силу за границей, и мы восстановим американскую силу дома", — сказал он.
ТСН.ua собрал, как в мире отреагировали на обстрел Ирана по Израилю. Читайте ЗДЕСЬ.
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