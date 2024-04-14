Будь я президентом, Иран не напал бы на Израиль: Трамп в своем стиле отреагировал на атаку

Бывший президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "если бы я был президентом", то Иран не атаковал бы Израиль. Он обвинил в этом действующего президента Америки Джо Байдена.

Об этом сообщает The Hill.

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Более того, он цинично заявляет, что "Бог благословит народ Израиля", атакуя его.

"Я хочу сказать, что Бог благословит народ Израиля – он сейчас под ударом. Это потому, что мы проявляем большую слабость. Этого бы не произошло. Большая слабость, которую мы продемонстрировали, невероятна, и этого бы не произошло, будь я на должности.. Вы это знаете, они это знают, это знают все", — считает он.

Экспрезидент утверждает, что если он придет к власти в США, то вроде бы "возрожду американскую силу за границей, и мы восстановим американскую силу дома"

"Мы присылаем нашу абсолютную поддержку всем, кто оказался в опасности. Это нападение, которое не должно было произойти. Я возрожду американскую силу за границей, и мы восстановим американскую силу дома", — сказал он.

ТСН.ua собрал, как в мире отреагировали на обстрел Ирана по Израилю. Читайте ЗДЕСЬ.

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