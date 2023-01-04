Буданов назвал единственную опасность со стороны России для всего мира

Ядерные угрозы Путина приведут к тому, что "весь мир осознает необходимость денуклеаризации России", считает Буданов.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что единственной опасностью со стороны Российской Федерации для всего цивилизованного мира является ядерное вооружение страны-агрессора.

Об этом глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал в интервью ABC News.

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По словам Буданова, ядерные угрозы Путина и "неконтролируемый режим" приведет к тому, что "весь мир осознает необходимость денуклеаризации России или по крайней мере международного контроля над ее ядерным арсеналом".

"Страна-террорист, машущая ядерной битой на всех и угрожающая, не является режимом, имеющим нравственное или политическое право контролировать оружие массового уничтожения", — добавил Буданов.

Ядерный потенциал России

По информации военной разведки Украины, Россия имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия. Часть из них разместили в аннексированном Крыму. Это – носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Говоря о рисках нанесения ядерного удара, в ГУР заметили, что Россия "способна на все".

Также известно, что Путин планирует разместить ядерное оружие в Белоруссии. По словам белорусского оппозиционера и министра культуры Беларуси 2009-2012 годов Павла Латушко, глава Кремля готовится разместить ядерное оружие в Беларуси, но оно будет "находиться под контролем российских военно-космических сил, сил ядерного сдерживания".

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