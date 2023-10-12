Буданов назвал признаки причастности России к войне на Ближнем Востоке

В частности, известно, что россияне передавали разведывательную информацию "всем заинтересованным сторонам" и передали ХАМАС захваченное в украинских военных оружие.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о "российском следе" в нападении палестинских боевиков ХАМАС на Израиль и подробно рассказал о признаках этого.

Об этом Буданов сообщил в интервью "Украинской правде".

Оружие из Украины у ХАМАС и применение FPV-дронов

Глава украинской военной разведки утвердительно ответил на вопрос, "есть ли в этой истории российский след?"

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"Да. Прежде всего, нам четко известно, что трофейное оружие из Украины все-таки передавалось россиянам группировке ХАМАС. В основном это пехотное вооружение. Есть некоторая информация о том, что что-то заходило в Хезболлу, но пока достоверно нам это неизвестно", — рассказал Буданов.

Он также обратил внимание на применение боевиками против Израиля тактики с использованием FPV-дронов против бронетехники. Начальник ГУР отметил, что эта тактика "естественна для нашего региона и абсолютно неестественна для Ближнего Востока".

"Это ноу-хау все-таки нашей войны. Никто другой, как люди, прошедшие наш театр военных действий, не могли такого делать. Поскольку там не было нас, значит, это были россияне", – сказал Буданов.

Российская пропаганда, спутник и визит делегации в Иран

Начальник военной разведки Украины назвал еще "два интересных факта", свидетельствующих о "российском следе" в обострении на Ближнем Востоке.

Так, немного больше, чем за неделю до начала этих событий на территории Ливана на арабском языке начала вещание российская станция "Спутник".

"Это вещание в абсолютно пропагандистском стиле с явными российскими нарративами", – отметил Буданов.

Кроме того, 24 сентября на геостационарную орбиту Израиля был перемещен российский космический аппарат, способный проводить радиоэлектронную разведку и перехватывать спутниковые сигналы.

Глава разведки также напомнил, что в течение 22-24 сентября состоялся официальный визит российской военной делегации в Иран.

"Нам известно, что было несколько, скажем так, пожеланий с иранской стороны. Одно из них касалось расширения возможностей по разведывательной информации. Теперь понятно, какую именно разведывательную информацию начали россияне предоставлять всем заинтересованным сторонам. Отмечаю, что здесь не один Иран, а все заинтересованные стороны", – рассказал начальник ГУР.

Напомним, 10 октября в ГУР сообщили, что Россия знала о планах ХАМАСа атаковать Израиль. Об этом свидетельствует то, что страна-агрессор передала боевикам западное стрелковое вооружение, захваченное на поле бои у украинских военных.

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