Буданов не исключает украинский сценарий для Армении: что может готовить Россия

Кирилл Буданов

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Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов считает реалистичным сценарий, при котором Россия может попытаться использовать против Армении методы, подобные применявшимся против Украины.

Об этом он заявил во время международного форума "Архитектура безопасности", передает корреспондент ТСН.ua.

По словам Буданова, такие сигналы России начали появляться еще около двух лет назад.

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"Подобные сигналы начались два года назад. На мой личный взгляд это абсолютно реалистично", - сказал глава ОП.

В то же время, Буданов подчеркнул, что важным фактором остается способность Москвы влиять на внутреннюю ситуацию в Армении и раскалывать общество.

"Смогут ли они разделить общество для того, чтобы аргументированно делать что-то дальше - это дискуссионный вопрос. Не знаю. Надеюсь, что не смогут", - отметил он.

Руководитель Офиса президента также выразил сомнение, готово ли международное сообщество к решительной реакции на потенциальные угрозы для Армении.

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Напряжение между Россией и Арменией: последние новости

В последнее время Россия усилила давление на Армению накануне предстоящих 7 июня парламентских выборов. В публичном пространстве стали чаще звучать угрозы, информационные атаки и заявления о возможных последствиях для Еревана из-за его курса на сближение с Европой.

Ранее российский диктатор Владимир Путин фактически пригрозил Армении "украинским сценарием" из-за стремления страны к евроинтеграции. Он повторил кремлевский тезис о том, что якобы "кризис в Украине" начался из-за движения Киева в сторону ЕС.

Москва также продолжает продвигать ложную версию о госперевороте в Украине после отказа Виктора Януковича от евроинтеграции. Именно в эти тезисы Кремль годами пытается оправдывать оккупацию Крыма, войну на Донбассе и полномасштабное вторжение.

На этом фоне в Армении все активнее обсуждается предстоящий внешнеполитический курс страны и возможное дистанцирование от российского влияния.

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