Буданов объяснил, есть ли угроза от военных учений в Беларуси

Кирилл Буданов

Военные учения, которые проходят в Беларуси, пока не представляют опасности.

Об этом заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью " Апострофу TV «.

«Ничего нового. Они не останавливаются, они продолжают свои наступательные действия. Недавно прошла перегруппировка основных сил, и, в принципе, передовые перегруппированные подразделения уже вступили в боевые действия», — сказал Буданов.

Он также прокомментировал совместные учения войск России и Белоруссии. По его словам, пока они не представляют угрозы для Украины.

«Это плановые учения, и именно в этих учениях угрозы сейчас никакой нет. Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно», — отметил начальник ГУР.

Буданов подчеркнул, что для стран Европейского Союза эти учения также не представляют угрозы.

Ранее сообщалось, что в Беларуси 31 августа начались учения организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где планируют отработать применение ядерного оружия.

Мы ранее информировали, что руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов предупредил о новой волне российской дезинформации и провокаций во время совместных учений РФ и Беларуси «Запад-2025».