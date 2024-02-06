Буданов призвал Канаду передать Украине списанные ракеты CRV7: что о них известно

Канадские официальные лица заявили, что рассматривают запрос, но предупредили, что CRV7 могут быть опасны для использования и транспортировки.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины призвал Канаду передать Украине списанные ракеты CRV7.

Об этом он заявил в интервью канадскому изданию Global News.

По его словам, это помогло бы Украине отбиваться от российских войск и сэкономило бы канадским налогоплательщикам расходы на их уничтожение.

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"Мы надеемся, что это будет выигрышная ситуация", – сказал Буданов.

Хотя Канада использовала CRV7 на таких самолетах как CF18, руководитель ГУР сказал, что Украина имеет наземные пусковые установки, способные ими стрелять. Он уточнил, что ракеты RV7 могут использоваться как в украинских ударных вертолетах, так и в наземных пусковых установках для поражения российских танков и артиллерии.

Более 83 000 наземных ударных ракет CRV7 хранятся на складе боеприпасов канадских вооруженных сил в Дандерне, к югу от Саскатуна. Большинство из них – трубы с ракетными двигателями, но без боеголовок. Канаде они больше не нужны и она выбрала частного подрядчика для их утилизации.

Канадские официальные лица заявили, что рассматривают запрос, но предупредили, что CRV7 могут быть опасны для использования и транспортировки.

"Украинцы утверждают, что они оказались в ужасающем положении и готовы взять на себя риски. Они сказали, что привыкли работать со старыми боеприпасами, такими как CRV7", – пишут в издании.

"Мы не боимся", — сказал Буданов.

Какие препятствия передачи

Помимо беспокойства по поводу того, можно ли их безопасно транспортировать по воздуху, передача их Украине будет означать расторжение контракта с компанией по утилизации, которая строит специальный объект для этой работы.

"Вместо того, чтобы заставить канадцев заплатить миллионы долларов за выведение этого оружия из эксплуатации, консерваторы призывают правительство Трюдо передать это оружие Украине, которая сможет использовать его для защиты своего суверенитета", – говорится в заявлении Консервативной партии Канады.

Что известно о ракетах CRV7

CRV7 (абревиатура от Canadian Rocket Vehicle 7) – это неуправляемые авиационные ракеты калибром 70мм, предназначенные для поражения наземных целей.

Ракеты состоят из нескольких частей: корпуса, ракетного топлива, двигателя. Даже если значительную часть этих ракет нельзя использовать в артустановках, их все равно можно переделать для других нужд.

По словам экспертов, поскольку CRV7 используют твердое топливо, они могут быть безопасными при условии, что хранились должным образом и не подвергались воздействию влаги или загрязнения.