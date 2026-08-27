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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Буданов прокомментировал визит директора ЦРУ в Москву: что могли обсуждать

Буданов призвал не делать преждевременных выводов по поводу цели поездки Ретклиффа в Москву и дождаться официальных комментариев.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Буданов

Буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. По его словам, война России против Украины была среди обсуждаемых тем, однако не была главной.

Об этом он сказал журналистке "Новости.LIVE".

Он считает, что речь шла преимущественно об отношениях между США и РФ.

Журналистка предположила, что Рэтклифф мог приехать в Москву, чтобы предупредить Владимира Путина о возможных действиях России против стран НАТО.

"Давайте будем сдержанными в публичных высказываниях", - сказал он.

Напомним, визит Ретклиффа в Москву состоялся 25 августа и не был заранее публично анонсирован. Его цель и состав американской делегации официально не разглашаются. В то же время в Кремле подтвердили контакты между американскими и российскими спецслужбами.

Трамп впервые прокомментировал визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву . Он назвал поездку «полурутной» и заявил, что не считает ее чрезвычайным событием. Он подчеркнул, что США хотели бы завершение войны России против Украины. Американский президент также отверг предположение, что Рэтклифф мог отправиться в Москву из-за возможных намерений России проверить готовность НАТО реагировать на провокации.

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