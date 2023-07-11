Буданов рассказал интересные детали бунта Пригожина: наемники дошли до ядерной базы

"Вагнеровцы" во время мятежа пошли гораздо дальше, чем считалось ранее.

Во время мятежа главаря ППК "Вагнера" Евгения Пригожина его наемники дошли до базы "Воронеж-45", где хранится ядерное оружие Российской Федерации.

Об этом руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал в комментарии Reuters.

По словам Буданова, "вагнеровцы" пошли гораздо дальше, чем считалось ранее. ПВЭ достигла базы и даже намеревались получить "небольшие ядерные устройства советских времен", чтобы поднять ставки в своем мятеже.

"Ведь если ты готов сражаться до последнего, то это один из объектов, значительно повышающий ставки", — подчеркнул глава ГУР.

Отмечается, что на базе Воронеж-45 хранятся небольшие ядерные устройства, которые можно носить в рюкзаке. "Это было одно из ключевых мест хранения этих рюкзаков", – добавил главный украинский разведчик.

Единственным барьером между ПВК и ядерным оружием, говорит Буданов, оказалась дверь в ядерное хранилище: "Двери хранилища были закрыты, и в техническую часть они не зашли". По непонятным причинам наемники отступили и не захватили их.

Близкий к Кремлю источник, еще связанный с военными, подтвердил слова Буданова. Отмечается, что подразделению "удалось попасть в зону особого интереса, в результате чего американцы взволновались, поскольку там хранятся ядерные боеприпасы".

Это якобы повлекло за собой беспокойство в Кремле и послужило толчком к поспешным переговорам о прекращении мятежа вечером 24 июня при посредничестве самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко.

В свою очередь, чиновники США выразили сомнения в этом утверждении Буданова.

"Мы не можем подтвердить этот отчет. У нас не было никаких признаков того, что ядерное оружие или материалы были под угрозой", — ответил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж

Издание пишет, что поехавшие в направлении "Воронеж-45" наемники, оторвавшись от главной колонны, вступили в перестрелку с российскими войсками в первой же деревне, до которой дошли. Но потом беспрепятственно прошли 90 км и проехали через центр города, возле которого находится военная база.

Кстати, согласно докладу ученых ООН, это одно из 12 российских "хранилищ национального уровня" для хранения ядерного оружия. В городке Талова колонну атаковал сбившийся вертолет.

Напомним, Евгений Пригожин после мятежа встречался с Путиным в Кремле. Случилось это 1 июля. СМИ пишут, что после мятежа Пригожин все это время находится в Москве.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал встречу Путина и Пригожина. По его словам, на встречу были приглашены 35 человек, включая основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Читайте также: