Буданов рассказал о пожарах в России: "Многое из этого неслучайность"

По словам главы разведки, помогают в этом не только украинцы в РФ.

Далеко не все произошедшие в прошлом году пожары и взрывы на территории России были случайностью. Впрочем, некоторые из них случились при содействии самих россиян.

Об этом рассказал в интервью Forbes глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Он отмечает, что в России постоянно что-то горит, и "многое из этого неслучайность"

"Сигнализационная аппаратура на железных дорогах она горит ежедневно несколько раз, на разных магистралях постоянно на 2-3 часа, иногда на 5-6 часов, приостанавливается на всем участке движение. Понятно, что оно не просто так горит", — говорит руководитель разведки. .

На вопрос, помогают ли в этом украинцы в РФ, Буданов говорит, что не только они. По словам Буданова, "деньги совершают чудеса" для россиян.

По его словам, несмотря на технические средства разведки, проникновение в киберпространство, телефоны, компьютеры, главным методом остается работа агентуры. "Самое главное – это агентурная работа. Только она может дать ответы на сложные вопросы", – говорит Буданов.

Напомним, на днях в Курской области России военнослужащие срочной службы случайно произвели взрыв. По предварительным данным, шесть военных погибли. Отмечается, что расположившиеся в блиндаже военнослужащие топили печь и опрометчиво плеснули туда какую-то горючую жидкость.

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