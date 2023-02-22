Буданов рассказал о пожарах в России: "Многое из этого неслучайность"

По словам главы разведки, помогают в этом не только украинцы в РФ.
Далеко не все произошедшие в прошлом году пожары и взрывы на территории России были случайностью. Впрочем, некоторые из них случились при содействии самих россиян.
Об этом рассказал в интервью Forbes глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
Он отмечает, что в России постоянно что-то горит, и "многое из этого неслучайность"
"Сигнализационная аппаратура на железных дорогах она горит ежедневно несколько раз, на разных магистралях постоянно на 2-3 часа, иногда на 5-6 часов, приостанавливается на всем участке движение. Понятно, что оно не просто так горит", — говорит руководитель разведки. .
На вопрос, помогают ли в этом украинцы в РФ, Буданов говорит, что не только они. По словам Буданова, "деньги совершают чудеса" для россиян.
По его словам, несмотря на технические средства разведки, проникновение в киберпространство, телефоны, компьютеры, главным методом остается работа агентуры. "Самое главное – это агентурная работа. Только она может дать ответы на сложные вопросы", – говорит Буданов.
Напомним, на днях в Курской области России военнослужащие срочной службы случайно произвели взрыв. По предварительным данным, шесть военных погибли. Отмечается, что расположившиеся в блиндаже военнослужащие топили печь и опрометчиво плеснули туда какую-то горючую жидкость.
Читайте также:
- В российских городах по радио объявили воздушную тревогу и угрозу ракетного удара: что известно
- Черные клубы дыма видны на весь город: в России вспыхнул масштабный пожар (фото, видео)
- В центре Москвы горит гостиница "МКМ": люди из окон окликают помощь (видео)