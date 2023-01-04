Буданов: "Россия закроет границы уже 5 января, мужчинам запретят выезд"

Мобилизация в России не прекращалась, но уже с 5 января Кремль ограничит выезд мужчин в Белоруссию и другие страны. Это станет ключевым моментом.

Мобилизационный процесс в России не останавливался. В то же время с 5 января в России начнутся ограничения на выезд из РФ, Беларуси за границу.

Об этом глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал 4 января в комментарии "Завтраку с 1+1".

"Когда именно они объявят об очередной мобилизации: это будет завтра или 16 числа, это не имеет никакого значения. Официально они начнут все процессы от 5 января. Единственное, что хминется для людей мужского пола в России, это то, что им закроют выезд", – отметил Буданов.

Ранее Кирилл Буданов сообщал, что весной ВСУ планируют "серьезное" контрнаступление. Боевые действия на линии фронта в марте будут "самыми жаркими".

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