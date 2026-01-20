Буданов сказал, передал ли Китай оружие России

О Китае и поставках России / © Associated Press

Если в начале полномасштабной войны РФ в Украине Китай не продавал Москве критически важные компоненты, в частности контролеры и микросхемы, то впоследствии такие каналы были отлажены.

Об этом сказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он рассказал о роли Китая в войне России против Украины.

«В начале войны Россия остро нуждалась в разного рода контроллерах, микросхемах и других электронных компонентах, которые Китай тогда напрямую не продавал», — отметил Буданов.

Однако впоследствии Китай понял, как организовать поставки этих товаров и использовать ситуацию в свою пользу. Он наладил каналы поставок для России через бизнес-структуры, которые, как подчеркнул Буданов, «совершенно очевидно, нашли надежного партнера для того, чтобы иметь надежные каналы поставки».

По словам главы ОП, речь идет прежде всего об электронике и компонентах для производства вооружения, а затем уже о станках и различных материалах, из которых изготавливаются элементы оружия. Буданов подчеркнул, что Россия платила за это «огромные средства, гораздо больше, чем любая страна за такие товары до этого платила».

В то же время, он подчеркнул, что Китай воспользовался этой ситуацией для собственной выгоды.

«Появилась возможность просто огромных заработков. После этого последовала политическая часть. Они начали, скажем так, оказать еще большее влияние на Российскую Федерацию», — отметил Буданов.

Он добавил, что сегодня все видят, как Китай использует эту ситуацию, усиливая свое влияние на РФ в контексте войны в Украине.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время форума в Давосе также сделал заявление о «кардинальном решении войны». В то же время Буданов сказал о сдержанном оптимизме по завершению войны и подчеркнул, что мир не может наступить мгновенно.

Тем временем появилась неожиданная статистика по торговле России с Китаем. Оказалось, что Пекин сократил закупку почти всех ключевых российских сырьевых товаров в январе-ноябре 2025 года.