Буданов в Литве обсуждает сотрудничество по безопасности и поддержку Украины

Руководитель ОП Кирилл Буданов 11 мая прибыл в Литву, где проведет ряд встреч с представителями литовских властей и сектора безопасности. Основной темой переговоров станут вопросы региональной безопасности, поддержки Украины и координации дальнейшего сотрудничества между Киевом и Вильнюсом.

Об этом сообщает литовский общественный вещатель LRT.

По информации источников, Буданов должен посетить Президентский офис Литвы и другие государственные учреждения, где встретится с представителями оборонного и сектора безопасности страны.

Литва остается одним из ключевых союзников Украины в рамках НАТО и Европейского союза. С начала полномасштабного вторжения России Вильнюс оказывает Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь.

Напомним, 1 июня 2026 года в Киеве состоится форум «Архитектура безопасности», организованный Кириллом Будановым. Форум будет посвящен вопросам безопасности и оборонной устойчивости, а также международному сотрудничеству Украины и Европы.

