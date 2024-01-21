Буданов заинтриговал заявлением о смерти Пригожина: "Я бы не торопился с выводами"

В ГУР заметили, что нет никакого доказательства, что Пригожин – мертв.
В украинской военной разведке не спешат с выводами о смерти предводителя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина, якобы погибшего в авиакатастрофе в прошлом году.
Об этом сказал глава Главного управления разведки при Министерстве обороны в интервью Financial Time.
"Вагнер существует, а если говорить о Пригожине, я бы не торопился с выводами. Я не говорю, что он не мертв или что он мертв. Я говорю, что нет никакого доказательства того, что он мертв", — ответил он на вопрос журналиста .
Добавим, что на Западе рассматривают версию заказного убийства, к которому причастен Путин. Иностранные журналисты отметили, что в Кремле отрицали причастность и заявили, что ДНК подтвердила смерть Пригожина, но его тело никогда не было показано публично.
Напомним, что издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечается, что ликвидацию главаря ППК "Вагнера" организовал директор ФСБ и глава Совбеза России Николай Патрушев. Источники в западных спецслужбах говорят, что президенту-диктатору РФ показали план убийства Пригожина.
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