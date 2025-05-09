Будапешт готовится к войне: венгерская оппозиция "слила" разговор министра обороны

Венгерские солдаты. Фото / Facebook министра обороны Венгрии

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Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса», депутат Европейского парламента Петер Мадяр опубликовал аудиозапись, на которой, вероятно, министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий говорит о «подготовке страны к войне».

Об этом пишет венгерское издание Telex.

На записи, датированной апрелем 2023 года, спустя более года после начала полномасштабной войны, министр обороны Кристоф Салай-Бобровницкий говорит о решении венгерского правительства порвать с мирным менталитетом и перейти к «нулевой фазе на пути к войне».

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Кроме того, на записи говорится о политике «омоложения» венгерского войска — желании поставить более лояльных режиму Орбана военных, которые готовы пожертвовать собственной жизнью для родины.

«Нулевая фаза пути к войне», о которой упоминает Салай-Бобровницкий, на самом деле не является военным термином, официально такого термина не существует, рассказал изданию венгерский военный эксперт, попросивший не называть его имени. По мнению эксперта, это скорее политический поворот событий, который может свидетельствовать о том, что в последние годы началось интенсивное военное развитие.

«Пока правительство Орбана годами говорит о защите венгров, именно это правительство готово ради денег и власти пожертвовать безопасностью собственных граждан. Это не политическая ошибка. Это — преступление. Такое преступление, которому нет и не будет прощения», — указал Петер Мадяр.

В ответ на публикацию Салай-Бобровницкий не стал отрицать подлинность записи и заявил: «Я создаю армию, способную и готовую защитить страну с оружием в руках… Мир требует силы».

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Руководитель канцелярии Орбана Гергели Гуляш в свою очередь тоже прокомментировал ситуацию, назвав запись «не выходящим за пределы обычного». Гуляш сказал, что венгерское правительство сделало все для мира, но солдаты должны готовиться к войне, поэтому каждая страна удерживает армию. К какой именно войне должна готовиться венгерская армия, он не уточнил.

Заметим, что скандальная запись была опубликована 8 мая. А уже на следующий день, 9 мая, СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против Украины.

Комментируя разоблачение шпионской сети, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал к осторожности. В то же время он прямо не отрицал задержание венгерских шпионов в Закарпатье.

Однако в ответ на разоблачение своих агентов Будапешт обвинил двух сотрудников украинского посольства в шпионаже и выслал их из страны.

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В свою очередь, Киев высылает двух венгерских дипломатов.