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Будем охотиться за их особняками и яхтами: Байден "огласил войну" путинской клептократии

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Будем охотиться за их особняками и яхтами: Байден "огласил войну" путинской клептократии

Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что против российских олигархов будут введены новые санкции.

Глава Белого дома подчеркнул, что собственность российской клептократии должна быть конфискована, а сами олигархи привлечены к ответственности.

Об этом Байден сказал 28 апреля во время своего выступления по поводу ситуации в Украине.

"Я отправлю в Конгресс еще один пакет, направленный против российских олигархов, чтобы забрать их имущество. Мы будем охотиться за их имениями, яхтами. Нам нужно бороться с путинской клептократией. Это плохие парни, и они должны быть привлечены к ответственности", — сказал президент. США.

Также Байден анонсировал создание новых процедур, чтобы разрешить изъятие и конфискацию этих активов.

"Необходимо конфисковать собственность, связанную с российской клептократией. И нужно учесть, что когда эти активы будут проданы, изъятые средства можно будет использовать для помощи Украине", — подытожил он.

Ранее Джо Байден назвал Россию агрессором и призвал мир сделать все возможное, чтобы привлечь его к ответственности. Также он попросит Конгресс о дополнительных $33 млрд для Украины.

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