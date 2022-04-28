Будем охотиться за их особняками и яхтами: Байден "огласил войну" путинской клептократии

Президент США Джо Байден заявил, что против российских олигархов будут введены новые санкции.
Глава Белого дома подчеркнул, что собственность российской клептократии должна быть конфискована, а сами олигархи привлечены к ответственности.
Об этом Байден сказал 28 апреля во время своего выступления по поводу ситуации в Украине.
"Я отправлю в Конгресс еще один пакет, направленный против российских олигархов, чтобы забрать их имущество. Мы будем охотиться за их имениями, яхтами. Нам нужно бороться с путинской клептократией. Это плохие парни, и они должны быть привлечены к ответственности", — сказал президент. США.
Также Байден анонсировал создание новых процедур, чтобы разрешить изъятие и конфискацию этих активов.
"Необходимо конфисковать собственность, связанную с российской клептократией. И нужно учесть, что когда эти активы будут проданы, изъятые средства можно будет использовать для помощи Украине", — подытожил он.
Ранее Джо Байден назвал Россию агрессором и призвал мир сделать все возможное, чтобы привлечь его к ответственности. Также он попросит Конгресс о дополнительных $33 млрд для Украины.
Читайте также: