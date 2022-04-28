Будем охотиться за их особняками и яхтами: Байден "огласил войну" путинской клептократии

Будем охотиться за их особняками и яхтами: Байден "огласил войну" путинской клептократии

Президент США Джо Байден заявил, что против российских олигархов будут введены новые санкции.

Глава Белого дома подчеркнул, что собственность российской клептократии должна быть конфискована, а сами олигархи привлечены к ответственности.

Об этом Байден сказал 28 апреля во время своего выступления по поводу ситуации в Украине.

"Я отправлю в Конгресс еще один пакет, направленный против российских олигархов, чтобы забрать их имущество. Мы будем охотиться за их имениями, яхтами. Нам нужно бороться с путинской клептократией. Это плохие парни, и они должны быть привлечены к ответственности", — сказал президент. США.

Также Байден анонсировал создание новых процедур, чтобы разрешить изъятие и конфискацию этих активов.

"Необходимо конфисковать собственность, связанную с российской клептократией. И нужно учесть, что когда эти активы будут проданы, изъятые средства можно будет использовать для помощи Украине", — подытожил он.

Ранее Джо Байден назвал Россию агрессором и призвал мир сделать все возможное, чтобы привлечь его к ответственности. Также он попросит Конгресс о дополнительных $33 млрд для Украины.

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