"Будем принимать адекватные военно-технические меры": Путин обвинил НАТО в напряженности в Европе

"Будем принимать адекватные военно-технические меры": Путин обвинил НАТО в напряженности в Европе

Он предупредил, что РФ будет реагировать на "недружественные шаги".

Российский президент Владимир Путин обвинит НАТО в образовавшейся в Европе напряженности.

Об этом он сказал во время коллегии Минобороны.

"Это что сейчас происходит, и напряженность в Европе — это их вина. Россия выступает за равную и безраздельную безопасность на всем Евразийском пространстве. В случае продолжения агрессивной линии западных коллег, мы будем принимать адекватные военно-технические меры. На недружественные шаги жестко будет реагировать, и имеем на это полное право", — заявил глава Кремля.

Как сообщалось, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия даст военный ответ НАТО, если Альянс "продолжит наступать на больные точки".

Между тем США заявили, что право Украины определять свои перспективы членства в НАТО, а также решения стран Альянса о его расширении, отвечают основам европейской безопасности.

Читайт также: