Будем расценивать провокации "вагнеровцев" как действия, которые поддерживает Кремль — посол Латвии в НАТО

В Литве расценивают возможность провокаций со стороны "вагнеровцев" как относительно низкие, но полностью исключить их невозможно.

Посол Латвии в НАТО Марис Риекстинш заявил, что провокации боевиков террористической группировки " Вагнер ", которая находится на территории Беларуси, будут расцениваться Североатлантическим альянсом как действия, поддерживаемые Кремлем.

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Об этом он заявил во время интервью по латвийскому телевидению, информирует Delfi.

В Литве расценивают возможность провокаций со стороны "вагнеровцев" как относительно низкие, но полностью их исключить невозможно. Риекстинш подчеркнул, что если такие провокации состоятся, то это будет только поддержка Москвы, поэтому и шаги со стороны НАТО будут соответствующие. Он подчеркнул, что Кремль не сможет снять с себя ответственность заявления, что это частная военная компания.

Кроме того, литовский посол в НАТО заявил, что недавний пролет белорусских вертолетов над территорией Польши был попыткой поставить под сомнение готовность союзников к разным рискам.

Оценивая риски, связанные с учениями русского флота в Балтийском море, дипломат отметил, что военные учения являются скорее демонстрацией силы. Риекстинш также ожидает, что следующие российско-белорусские учения "Запад-2023" могут быть скромнее по масштабу, чем предыдущие, поскольку российские ресурсы в большинстве своем заняты на войне в Украине.

"Я уверен, что НАТО готово реагировать в соответствии с потребностями ситуации", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минобороны Польши сообщили об увеличении войск на восточной границе, а также заявили, что их военные "могут применить оружие", если это будет необходимо, на фоне провокаций со стороны "вагнеровцев" в Беларуси.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер Польши Матеуш Моравецкий срочно встретился с лидером Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском коридоре из-за провокаций из Беларуси.

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