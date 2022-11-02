"Будем сосать": в России женщина сняла ролик, как ее ребенок жует конфету в форме полового органа

В Белгороде россиянка, требуя алиментов, сняла ролик, как ее ребенок жует конфету в форме мужского полового органа. Она отправила видео бывшему мужу и подписала его, что "они с ребенком будут сидеть и сосать".

Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza.

Россиянка Анастасия, требуя от своего бывшего мужа алиментов, решила снять скрепное видео. Она купила своему малолетнему ребенку леденец в форме мужского полового органа, сняла на видео, как ребенок жует конфету и подписала его, что "они будут сосать". Однако бывший супруг жительницы Белгорода не оценил "креатива" и обратился в полицию.

Россиянка же решила пожаловаться на бывшего мужа губернатору Белгородской области Гладкову, жалуясь, что ей не платят алименты, а видео якобы было шуткой.

Теперь россиянкой займется полиция.

Россия и борьба за "скрепы"

Российский диктатор Путин объявил "войну" западным ценностям. Он задекларировал, что в России должны властвовать православные "скрепы". Для этого в Кремле даже придумали, что одной из причин войны является "десатанизация" Украины, поскольку в нашем государстве якобы пренебрегают "православными ценностями" и много "сект". Зато у РФ все хорошо с "ценностями". Там священник РПЦ призывает женщин больше рожать детей, чтобы отправлять их на войну убивать украинцев. А когда те погибают – чтобы матерям было не жалко своих детей.

Также в РФ 15-летняя школьница совершила самоубийство из-за безответной любви к своей однокласснице. Девушка ухаживала за своей сверстницей, а когда та не ответила взаимностью, школьница совершила самоубийство.

Читайте также: