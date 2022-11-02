"Будем сосать": в России женщина сняла ролик, как ее ребенок жует конфету в форме полового органа

Бывший муж женщины не оценил ее "креативу".
В Белгороде россиянка, требуя алиментов, сняла ролик, как ее ребенок жует конфету в форме мужского полового органа. Она отправила видео бывшему мужу и подписала его, что "они с ребенком будут сидеть и сосать".
Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza.
Россиянка Анастасия, требуя от своего бывшего мужа алиментов, решила снять скрепное видео. Она купила своему малолетнему ребенку леденец в форме мужского полового органа, сняла на видео, как ребенок жует конфету и подписала его, что "они будут сосать". Однако бывший супруг жительницы Белгорода не оценил "креатива" и обратился в полицию.
Россиянка же решила пожаловаться на бывшего мужа губернатору Белгородской области Гладкову, жалуясь, что ей не платят алименты, а видео якобы было шуткой.
Теперь россиянкой займется полиция.
Россия и борьба за "скрепы"
Российский диктатор Путин объявил "войну" западным ценностям. Он задекларировал, что в России должны властвовать православные "скрепы". Для этого в Кремле даже придумали, что одной из причин войны является "десатанизация" Украины, поскольку в нашем государстве якобы пренебрегают "православными ценностями" и много "сект". Зато у РФ все хорошо с "ценностями". Там священник РПЦ призывает женщин больше рожать детей, чтобы отправлять их на войну убивать украинцев. А когда те погибают – чтобы матерям было не жалко своих детей.
Также в РФ 15-летняя школьница совершила самоубийство из-за безответной любви к своей однокласснице. Девушка ухаживала за своей сверстницей, а когда та не ответила взаимностью, школьница совершила самоубийство.
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