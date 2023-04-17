"Будем только транзитной страной": Словакия расширила список продуктов, запрещенных к импорту из Украины

Список запрещенных продуктов Украины расширяется.
Кроме зерна Словакия не будет импортировать из Украины кукурузу, вино, сахар, фрукты и овощи.
Об этом говорится в Aktuality.
17 апреля правительство Словакии провело внеочередное заседание, на котором одобрило предложение запретить ввоз некоторых украинских продуктов питания. Список может измениться. Однако в нем нет продуктов животного происхождения, еще не запрещенных Министерством сельского хозяйства.
"Польша ввела строгие запреты, поэтому мы были вынуждены реагировать, чтобы защитить словацкий рынок", — объяснил временно назначенный министр сельского хозяйства Самуэль Влчан.
В то же время, он добавил, что, в отличие от Польши, Словакия будет лишь транзитной страной в рамках солидарности.
"Хочу заверить общественность, что все продукты, которые есть на рынке и происходят из Украины, находятся под наблюдением и анализируются", – сказал Йозеф Биреш, директор Госпродовольственной администрации.
Он также пояснил, что зараженное зерно все еще находится на мельнице и сейчас ожидает решения о том, как его утилизировать.
Напомним, Польша официально запретила импорт зерна из Украины. Такое решение совета министров Польши обнародовал польский министр развития и технологий Вальдемар Буда.
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