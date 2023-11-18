Будет баллотироваться из тюрьмы: Гиркин объявил о самовыдвижении на выборах президента РФ

В своем письме террорист также распорядился, чтобы его соратники развернули штаб по сбору подписей.

Находящийся в СИЗО террорист Игорь Гиркин (Стрелков) обвиняется в призывах к экстремистской деятельности, заявил о самовыдвижении себя кандидатом в президенты на выборах 2024 года.

Об этом пишет BBC News.

"Это наш шанс объединиться перед внешней и внутренней угрозой", — говорится в письме Гиркина.

В своем письме террорист также распорядился, чтобы его соратники развернули штаб по сбору подписей.

О том, что он собирается баллотироваться как кандидат на президентские выборы в России в 2024 году, Гиркин писал в своем телеграмм-канале в конце августа.

Ранее мы сообщали, что российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) из тюрьмы написал письмо, в котором описал плачевное состояние оккупационной армии в Украине.

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