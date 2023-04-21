"Будет бандитская борьба": эксперт оценил возможность настоящей революции в России

Известный политконсультант и аналитик Дмитрий Васильев считает, что революция в России на сегодняшний день почти невозможна. Борьба может быть только в среде кремлевской элиты, которая будет бороться за власть.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По словам Васильева, в РФ "убито гражданское общество", а запуганное население не понимает, что ему нужно делать и как выживать.

"Там каждый за себя. Люди очень разделены, они не могут сплотиться. Потому революция невозможна”, — считает эксперт.

По мнению аналитика, вероятна в России "битва всех против всех".

“Но это будет битва вокруг Кремля. Постараются как-то выжить и как-то взять власть в свои руки внутри России. Это будет больше бандитская борьба. Они распространят эти правила на всю Россию и будут кланы сразиться друг с другом для того, чтобы взять власть в свои руки и показать, что во всем виноват Путин, а они хорошие. К этому будут привлекать, к сожалению, очень многие. Кого за деньги, кого за идею, а кого просто так”, — прогнозирует Дмитрий Васильев.

По его мнению, так называемый "Клуб сердитых патриотов", который сплачивается вокруг террориста Игоря Гиркина, является лишь показной оппозицией в РФ.

“Если говорить о Гиркине, то очевидно, что ему помогают, его финансируют, ему дают возможность что-то говорить, ему говорят, что ему говорить. Какая сила — ГУР или ФСБ — на самом деле не имеет значения, это люди вокруг Кремля, которые влияют на процессы. И Путин так или иначе это терпит. Иначе Гиркин ничего не говорил. Поэтому это оппозиция для внешнего глаза, которая на самом деле не является оппозицией. Это те, кто проводят ту или иную линию интереса глав Кремля, военно-политического руководства РФ”, — отметил эксперт.

По его словам, даже многие из тех россиян, которые появляются в информационном пространстве Украины и называют себя либо либералами, либо оппозиционерами, не являются абсолютно самостоятельными людьми, которые решили побороться за Россию.

"Они также могут выполнять определенные задачи от околокремлевского политического окружения. Потому что россияне действуют по правилам ИПСО. Буданов ответил нам четко, что это всегда 70-80% правдивой информации и 20-30% либо какой-то искаженной информации, либо фейковой. Так вот, очень много либералов или тех, кто себя так называет, или российских оппозиционеров, говорящих в нашем информационном пространстве. Они выполняют точно такие же ИПСОшние задачи. Надо быть сознательными”, – предупредил Васильев.

Напомним, российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), донецкий коллаборант Павел Губарев, пропагандист Максим Калашников и другие заявили о создании так называемого "клуба раздосадованных патриотов". В видеообращении представители группировки сообщают, что российская армия близится к поражению.

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