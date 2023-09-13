"Будет больно, будут убивать невинных людей": какие ракеты Иран может передать РФ

В обмен на ракеты Иран надеется получить от России ядерные технологии.

Российская Федерация, истощившая свой ракетный потенциал в войне против Украины, стремится получить от Ирана ракеты малой и большой дальности.

Какое именно иранское оружие может получить государство-агрессор и насколько реальна такая сделка, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный аналитик, полковник Петр Черник.

Какими ракетами владеет Иран

По словам эксперта, Иран имеет на вооружении три класса ракет.

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"Fateh-110 с дальностью поражения до 300 километров. Достаточно тяжелая боевая часть – 650 килограммов. Этакая "Точка У" несколько усилена... Следующая ракета Zolfaghar: имеет дальность поражения до 700 километров, это уже усиленный "Искандер". Боевая часть – до полутонны. И самая большая ракета – среднего радиуса действия Shahab-3, может наносить удары от 1,5 до 2 тысяч, даже декларируют 2,5 тысячи километров. Тяжелую имеет боевую часть – в пределах до одной тонны”, — перечислил он.

Что Иран хочет взамен

Петр Черник предположил, что в обмен на ракеты Иран надеется получить от России ядерные технологии, чтобы ударить по Израилю.

"На самом деле все серьезно, потому что Израиль вот несколько дней, как заявил, что если до той точки дойдет, то в обязательном порядке будут большие массированные удары по территории Ирана", — отметил эксперт.

Насколько реальна сделка между Ираном и РФ

Петр Черник также отметил, что осуществление этой сделки зависит от "нового китайского "красного императора" Си Цзиньпина", и сомневается, что поставки из Ирана будут в большом количестве.

“Даже если и передадут [ракеты], то это не будет массовое явление... Если мы справились с ракетами Х-47М2 "Кинжал", тогда и с этим справимся... Будет больно, будут убивать невинных людей, будут уничтожать наши города и села, но мы должны выстоять, иного варианта у нас нет", — резюмировал эксперт.

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Напомним, ранее директор израильской спецслужбы Моссад заявил, что Иран намерен предоставить России ракеты малой и большой дальности в дополнение к БПЛА.

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