Будет действовать с бешеной скоростью: FT раскрыла детали плана Трампа по завершению войны в Украине

Экс-глава Белого дома и кандидат на пост президента США Дональд Трамп от республиканцев в случае своей победы намерена положить конец войне в Украине путем заморозки.

Об этом сообщает Financial Times.

Пересмотр отношений с союзниками

По информации источников, Трамп имеет радикальную глобальную программу на второй срок: от Украины и Ближнего Востока до давления на друзей и врагов Америки.

По предположениям источников FT, если Трамп вернется в Овальный кабинет, он будет действовать с бешеной скоростью, чтобы прекратить войны в Украине и на Ближнем Востоке. В то же время он будет угрожать все более высокими пошлинами, чтобы подтолкнуть союзников Америки тратить больше на оборону и выровнять свои торговые отношения с США, а также поддерживать давление на Китай.

Вызывающая глобальная повестка дня "Америка прежде всего", разработанная помощниками Трампа, является программой, в которой друзей и врагов все равно будут оценивать по одному и тому же простому показателю: их профициту двусторонней торговли с США.

Элбридж Колби, помощник Пентагона в первый срок Трампа, предполагает, что вторая администрация Трампа может быть "проальянсами, но иным подходом". Он выделяет Польшу, Южную Корею, Индию и Израиль как модели такого рода союзников, "которые самообеспечены, способны и готовы действовать ради общих интересов".

Отношение к войне в Украине

Трамп и его напарник, кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс неоднократно говорили о своем желании положить конец войне в Украине. Вопрос в том, как.

Ответ на него стал ясен, когда Венс очертил идею замороженного конфликта с автономными регионами с обеих сторон демилитаризованной зоны – и Киевом в дипломатической подвешенности вне НАТО.

По словам одного из долгосрочных советников Трампа, этот план может стать переосмыслением неудачных Минских соглашений 2014 и 2015 годов, которые пытались положить конец боевым действиям на востоке Украины.

Эти пакты определяли план, который сохранял территориальную целостность Украины, закрепляя автономные зоны, но условия так и не были реализованы или выполнены.

Европейские войска в Украине?

На этот раз, говорит советник, будут механизмы принуждения с последствиями нарушения соглашения. Однако, по его словам, за соблюдением соглашения должны следить европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН.

"Есть две вещи, на которых Америка будет настаивать. У нас не будет ни мужчин, ни женщин в механизме принуждения. Мы не платим за это. Европа за это расплачивается", – добавляет советник Трампа.

Угроза раскола Европы

Киев утверждает, что урегулирование без жестких гарантий безопасности для Украины было бы равносильно капитуляции перед Владимиром Путиным, поскольку это могло бы дать российскому диктатору передышку, чтобы подготовиться к новому нападению, и рискует прислать знак слабости всему миру.

Это может привести к расколу Европы; некоторые члены НАТО могут разойтись в мыслях о том, как реагировать, если Америка отступит.

Заморозка войны

Зато советники Трампа утверждают, что Украина проигрывает войну, и поэтому настаивание на урегулировании морально правильно. Они считают, что Байден должен был поговорить с Путиным, как президенты говорили с советскими лидерами во время холодной войны; и что членство Украины в НАТО – это не вариант в краткосрочной перспективе.

Фред Флейтц, работавший в первой администрации Трампа, говорит, что членство может быть отменено на несколько лет, чтобы побудить Россию к переговорам.

"Мы замораживаем конфликт, Украина не уступает ни одной территории, они не отказываются от своих территориальных претензий, и мы ведем переговоры с пониманием того, что окончательного соглашения, вероятно, не будет, пока Путин не уйдет со сцены", – говорит он.

Разобщенность внутри Республиканской партии по отношению к Украине

Однако такой подход не имел бы единой поддержки внутри Республиканской партии. В то время как в плену Трампа, партия имеет три группировки национальной безопасности, которые соревнуются за его ухо:

сдерживатели, по сути, приверженцы Америки;

"приоритеты", которые хотят сосредоточиться на Китае;

"примацисты"-сторонники старой школы проектирования американской силы на весь мир, имеющие сильную фракцию в Сенате.

Первые двое объединили желание покинуть Украину в Европе.

Помощник Трампа Элбридж Колби, считающий себя сторонником приоритетов, исключает аргумент о том, что соглашение придаст силы Пекину.

Майк Уолтц, один из ведущих республиканских ораторов по вопросам национальной безопасности в Палате представителей, предлагает Трампу пригрозить обрушить российскую экономику, снизив цены на нефть и газ. "Президент очень хорошо понимает, что такое рычаги давления, а у нас огромные экономические рычаги влияния на Россию", — говорит он.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Трамп не позволит Путину выиграть войну.

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