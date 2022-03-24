Будет действовать только одно требование: Польша на фоне массового приезда украинцев отменяет COVID-ограничение

Будет действовать только одно требование: Польша на фоне массового приезда украинцев отменяет COVID-ограничение

Отменяется масочный режим и самоизоляция после приезда в Польшу.

В Польше с 28 марта отменяют обязательное ношение масок и прохождение карантина для людей, приехавших из-за границы.

Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на решение правительства Польши.

С понедельника носить маски будет только опцией, но не обязанностью в Польше. Штрафов за не ношение защитного средства не будет. Также с 28 марта перестанет действовать карантин для людей, живущих с инфицированными, и для тех, кто приезжает из-за границы. Снятие ограничений, как указывается, знаменует символический конец пандемии коронавируса в Польше. Однако одно из ограничений не перестанет действовать – это обязанность изолироваться после подтверждения заражения коронавирусом. Также обязательно рекомендуют носить маску при болезни или простуде.

В свою очередь, министр здравоохранения Польши Адам Нидзельский указал , что единственные места, где придется все же носить маски, – это медицинские учреждения.

"Мы постоянно проводим большое количество тестов, поэтому, по нашему мнению, наблюдения достоверны. Согласно последним исследованиям, наличие антител есть у 90-95% населения. Мы защищены как общество, эти показатели дают нам возможность принимать новые решения. Важнейшим показателем является ситуация в больницах, а вариант "Омикрон" оказался менее тяжелым, без увеличения госпитализации", — пояснил министр.

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