Будет действовать только одно требование: Польша на фоне массового приезда украинцев отменяет COVID-ограничение

Отменяется масочный режим и самоизоляция после приезда в Польшу.
В Польше с 28 марта отменяют обязательное ношение масок и прохождение карантина для людей, приехавших из-за границы.
Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на решение правительства Польши.
В свою очередь, министр здравоохранения Польши Адам Нидзельский указал, что единственные места, где придется все же носить маски, – это медицинские учреждения.
"Мы постоянно проводим большое количество тестов, поэтому, по нашему мнению, наблюдения достоверны. Согласно последним исследованиям, наличие антител есть у 90-95% населения. Мы защищены как общество, эти показатели дают нам возможность принимать новые решения. Важнейшим показателем является ситуация в больницах, а вариант "Омикрон" оказался менее тяжелым, без увеличения госпитализации", — пояснил министр.
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