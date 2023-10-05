"Будет еще больше хороших новостей для наших воинов": Зеленский встретился с Макроном

Все предварительные договоренности по укреплению обороны Украины будут воплощены в жизнь.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Франции Эмманюэлем Макроном. Они обсудили ужесточение украинского ПВО, а также безопасность Одесской области и Черного моря.

Об этом говорится в официальном сообщении президента.

"Будет еще больше хороших новостей для наших воинов", — написал Зеленский.

По его информации, все предварительные договоренности по укреплению обороны Украины претворяются в жизнь.

"Укрепление противовоздушной обороны Украины, а также безопасность Одесской области и Черного моря критически важно для стабильности всей нашей Европы и мира. Мы вместе работаем над этой целью. (...) Будет еще больше хороших новостей для наших воинов", — написал Зеленский .

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский встречался в Киеве с главой Министерства вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню и обсудил с ним дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины.

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