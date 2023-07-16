"Будет еще одно публичное унижение Путина": Кремль согласится продлить "зерновое соглашение" – Пионтковский

Россия 17 июля продлит действие соглашения по поставкам украинского зерна, поскольку у диктатора Владимира Путина не осталось выбора.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал российский оппозиционный политолог Андрей Пионтковский.

"Если Россия не хочет – это ее дело, пусть сама африканцам объясняет, а Турция и Украина будут продолжать транспортировать украинское зерно в Африку. И если нужно, то для этого обеспечение будут использовать военно-морские силы Турции. Я предсказываю: Москва на коленях приползет 17 июля и сообщит, что она продолжает участие в "зерновом соглашении". Это будет еще одно публичное унижение Путина", — отметил он.

Пионтковский отметил, что пленные командиры "Азовстали" вернулись домой из Турции. Россия топнула ножкой и заявила, что выходит из "зернового соглашения".

"Но, на мой взгляд, самое мощное заявление Эрдогана состоит в том, что на пресс-конференции с Зеленским эти два лидера сообщили, что они не могут оставить без хлеба африканские народы, страдающие голодом, и они будут продолжать", — резюмировал Пионтковский.

Напомним, в МИД Украины убеждены, что в июле Россия покинет "зерновой коридор" и назвали два основных фактора.

В июле 2023 года Россия начала заявлять, что больше не согласится на продление зерновой инициативы. В Кремле выдвинули свои условия по этому договору с Турцией, в частности, подключение к SWIFT "Россельхозбанка".

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