"Будет хорошо": в России предложили вернуть ГУЛАГ и расстрелы "врагов народа"

Предлагается также, чтобы все эти репрессии показывали по телевизору.

В Госдуме РФ предложили вернуть понятие "враг народа" и начать расстреливать тех, кто подвергнется этой категории.

Об этом в эфире программы пропагандиста Владимира Соловьева заявил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев, передает "Капитал страны ".

Депутат предложил вернуться к расстрелам: "Пристрелим, наверное, будет хорошо". Также Гурулев упомянул об отправлении в лагеря и предложил еще одну форму наказания: "пожизненно махать киркой на железной дороге в Магадане без права амнистии".

Кроме того, депутат заявил, что весь процесс нужно показывать по телевизору: "Они там сдохнут на этой железной дороге и будут под ней похоронены".

Напомним, ранее сообщалось, что в Ставропольском крае РФ проверяют детский сад на пропаганду ЛГБТ – мужчина написал донос на детское заведение через разноцветные лавки и ворота.

Кроме того, мы ранее информировали, что гражданка России, 43-летняя жительница города Чебоксары в Чувашии, отметилась заявлением на своих соседей. Она донесла на людей из-за названия их Wi-Fi сети "Слава Украине".

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