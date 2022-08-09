"Будет хуже, чем в Украине, нутром чую": Лукашенко сделал прогноз по поводу Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что нарушение стабильности в РБ может привести к серьезным последствиям, которые будут хуже, чем война в Украине.

Лукашенко заявил, что "нутром чует", что такая ситуация может произойти. Мол, стране сразу же "помогут".

Об этом пишет белорусское издание БелТА.

"Нас быстро подожгут. Вполне. И будет хуже, чем в Украине. Я это нутром чую. Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация, — сказал он. Накормленные, напоенные, одетые, как в народе говорят, все пока есть. Но это упадет в мгновение ока, если мы расслабимся", — сказал Лукашенко.

Напомним, в Беларуси осудили бывшую сотрудницу телеканала "Белсат" и журналистку польской телекомпании TVP Ирину Славникову. Она получила пять лет колонии. Славникову обвинили по двум статьям – это грубое нарушение общественного порядка, а также создание экстремистского формирования.

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