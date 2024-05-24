"Будет круче 1937 года": эксперт заявил, что российское военное руководство ожидают масштабные "чистки"

Первые аресты были пробой армии на протест и армия оказалась не готова.

Со следующей недели зачистка в Министерстве обороны РФ приобретет новый оборот, поэтому процессы ускорятся и приобретут больший размах.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он заявил, что будут арестовывать не только людей из группы бывшего главы Шойгу, но и представителей других кланов Минобороны РФ.

"Первые аресты были пробой армии в протест. Армия, как и ожидалось, протестовать не готова", — заявил эксперт.

Коваленко отметил, что российские пропагандисты и военкоры "радостно этому процессу аплодируют", поскольку считают, что именно старые генералы мешали "взять Киев за три дня" и выполнить все "целые СВО", которые они сами не знают.

"Реальность такова, что ничего подобного, в маня-мирке этих персоналий не произойдет, а будет еще хуже, чем при чистке 1937 года", — заявил Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ арестовали генерала, командовавшего оккупантами в Запорожье и рассказавшего о проблемах в армии.

Кроме того, мы ранее информировали, что диктатор РФ Путин уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ.

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